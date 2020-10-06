2020/10/06 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة سبعة من الشرطة بنيران 'داعش' في الحويجة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة سبعة من الشرطة بنيران 'داعش' في الحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).