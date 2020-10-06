Lovesick Girls يتخطى 112 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال 75 ساعة فقط

2020/10/06 | 12:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / - استكمالا لسلسلة النجاحات التى يحققها الفريق الكورى BLACKPINK، استطاع كليب "Lovesick Girls" الذى أطلقه الفريق مؤخرا أن يتخطى الـ112 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وذلك خلال 75 ساعة فقط من إطلاقه.

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