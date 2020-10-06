2020/10/06 | 12:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} أفادت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، باستشهاد وإصابة 7 بينهم ضابط باطلاق نار لداعش في الحويجة.وقالت الخلية في بيان تلقته { أين نيوز} إن "٤ من منتسبي الشرطة استشهدوا وإصيب ضابط ومنتسبين إثنين من قوات الشرطة الاتحادية، بعد تعرض بنيران غير مباشرة مِن قبل عصابات داعش الأرهابية ، يوم أمس الإثنين، على الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة 7 بينهم ضابط باطلاق نار لداعش في الحويجة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وإصابة 7 بينهم ضابط باطلاق نار لداعش في الحويجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).