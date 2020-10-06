الموارد المائية : فتح الاختناقات في قناة مياه بكربلاء المقدسة

2020/10/06 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء - واع

اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن فتح الاختناقات في قناه مياه بكربلاء المقدسة خلال فترة زيارة الاربعين

وقالت الوزارة في بيان تلقتة وكاله الانباء العراقي ( واع ): إنها " قامت بفتح الاختناقات الحاصلة على قناة مياه بالقرب من محطة وقود الامام عون نتيجه تراكم الأوساخ والنفايات فيها وبشكل يومي طيلة ايام الزيارة الأربعينية للأمام الحسين (عليه السلام)

ودعت الوزارة " المواطنين واصحاب المواكب الحسينية بعدم رمي النفايات في الأنهار داخل مدينة كربلاء المقدسة لضمان أيصال المياه لمحطات الاسالة و المحافظة على جمالية وقدسية المدينة"، مؤكدا انها " تواصل جهدها في محافظة كربلاء المقدسة بأعمال تنظيف نهر الرشدية عند تقاطع طريق الارتال مع النهر وبشكل يومي للتخلص من النفايات والاوساخ المتراكمة في هذه المنطقة وفك الاختناقات لإيصال المياه الى محطات الإسالة والأراضي الزراعية "

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