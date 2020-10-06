اقليم كردسان يدق “جرس الخطر” بفعل كورونا

2020/10/06 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وجهت المديرية العامة لصحة السليمانية بإقليم كردستان اليوم الثلاثاء، تحذيرًا خطيرًا بعد ازدياد أعداد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت المديرية- في بيان لها “إن تسجيل 40 حالة وفاة خلال 5 أيام يعد مؤشرًا خطيرًا على انتشار الفيروس”.

ودعت مديرية الصحة “جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد”.

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