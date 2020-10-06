2020/10/06 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسوؤل جزائري تفاصيل جديدة بشأن أبشع قضية اغتصاب عرفتها البلاد منذ انتهاء فترة ما يعرف بفترة "العشرية السوداء" في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("القاتل هو من أبلغ الشرطة".. تفاصيل جديدة في قضية مقتل واغتصاب "شيماء" بالجزائر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("القاتل هو من أبلغ الشرطة".. تفاصيل جديدة في قضية مقتل واغتصاب "شيماء" بالجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).