استشهاد 4 من منتسبي الشرطة وإصابة ضابط ومنتسبين إثنين من قوات الشرطة الاتحادية

2020/10/06 | 12:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء ، عن استشهاد ٤ من منتسبي الشرطة وإصابة ضابط ومنتسبين إثنين من قوات الشرطة الاتحادية، بعد تعرض بنيران غير مباشرة مِن قبل عصابات داعش الأرهابية ، يوم أمس الإثنين، على الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية في قضاء الحويجه.

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