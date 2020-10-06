2020/10/06 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. الكاظمي يشكل لجنة تضم قادة ورؤساء أجهزة أمنية للتحقيق بالخروقات التي تمس ’’هيبة الدولة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. الكاظمي يشكل لجنة تضم قادة ورؤساء أجهزة أمنية للتحقيق بالخروقات التي تمس ’’هيبة الدولة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).