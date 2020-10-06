شرطة البصرة تعلن ضبط مليار و75 مليون دينار من أصل 5 مليارات سرقت الشهر الماضي

2020/10/06 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، ضبط مليار و٧٥ مليون بمتابعة عملية سرقة حدثت خلال الشهر الماضي.وذكرت شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز مكافحة اجرام البصرة، وبدلالة احد المتهمين الملقى القبض عليهم بجريمة سرقة ٥ مليار دينار عراقي، تمكنت من ضبط مبلغ ١ مليار و٧٥ مليون دينار في دار احد المتهمين الهاربين من المشتركين بعملية السرقة في ايلول الماضي".وأشارت الى ان "المبالغ التي تم ضبطها كانت محفوظة في دار المتهم في بقضاء ابي الخصيب".وبينت ان "عمليات التحري والمتابعة للمتهمين الهاربين مستمرة"، فيما وعدت ان "يكون جميع المتهمين خلف القضبان".

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