خلية الإعلام تعلن تفاصيل هجوم الحويجة

2020/10/06 | 12:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تسجيل ضحايا وجرحى في صفوف الشرطة المحلية والإتحادية إثر هجوم شنه عناصر داعش في الحويجة.



وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تشرين الأول 2020)، إنه "استشهد ٤ من منتسبي الشرطة واصيب ضابط ومنتسبين إثنين من قوات الشرطة الاتحادية، بعد تعرض بنيران غير مباشرة مِن قبل عصابات داعش الأرهابية، يوم أمس الإثنين، على الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة".

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