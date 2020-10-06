اسرائيل/فلسطين و- قرأن العراق ب؟/5 - عبدالامير الركابي

2020/10/06 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي إسرائيل/ فلسطين و"قران العراق" ب؟/5 تمر الظاهرة المجتمعية منذ ان توجد بعد ان تكتمل بنية، بمرحلتين: الأولى هي ماقبل اماطة اللثام عن مكنونها الازدواجي التحولي وماقبل تحقق التحول، والثانية النهائية يتحقق عندها العقل من ادراك كنه الاشتراطات والسيرورة التي يوجد هو مع الظاهرة المجتمعية وفي كنفها ليتصيّر ضمنها صعودا، وهو مايصير ممكنا مع نضج الأسباب الموضوعية للتحول.



ومابين اللحظتين تسود وتغلب على ال ......





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