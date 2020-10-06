مزاد العملة : البنك المركزي يبيع اكثر من 190 مليون دولار

2020/10/06 | 12:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن البنك المركزي وهو هيئة مستقلة معني برسم السياسة النقدية في العراق ، عن بيع 190,799,690 دولار ضمن نافذة مزاد بيع العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020.واظهرت البيانات التي أوردها البنك على موقعه الرسمي أن اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات،إعتمادات) بلغ 169,249,690، فيما بلغ اجمالي البيع النقدي […]

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