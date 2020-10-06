2020/10/06 | 12:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، الثلاثاء، حجم الفساد المالي في مزاد العملة والمنافذ الحدودية بالارقام، فيما دعا رئيس الوزراء للتدخل شخصيا في إدارة وزارة المالية لموارد البلد.وقال الدراجي : إن “الفساد المالي بالمنافذ الحدودية بلغ 27 … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو اللجنة المالية يكشف بالارقام حجم الفساد المالي في مزاد العملة والمنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو اللجنة المالية يكشف بالارقام حجم الفساد المالي في مزاد العملة والمنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).