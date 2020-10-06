وزير النقل يعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد تنفيذ مشروع ميناء الفاو

2020/10/06 | 12:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الثلاثاء، عن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير.وقال الشبلي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع”.وأضاف الشبلي، أنه “سيتم التعاقد خلال الايام المقبلة”.يذكر أن وزير النقل كان قد صرح في وقت سابق، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع نهائي مع شركة (هانوا) الكورية لاتخاذ قرار بدء المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو الكبير الستراتيجي والحيوي، حال توقيع العقد.



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