الحشد الشعبي ينفذ عملية تفتيش في جرف النصر

2020/10/06 | 12:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نفذ لواء عاشوراء في الحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية تفتيش في قاطع جرف النصر شمال بابل ضمن خطة تأمين زيارة الأربعين.وقال آمر اللواء محمد سامي العاشور في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من لواء عاشوراء للحشد عملية دهم وتفتيش ضمن قاطع جرف النصر لتأمين سلامة الزائرين الوافدين نحو قبلة أبي الاحرار في كربلاء المقدسة “، لافتا الى ان “العملية تأتي ضمن خطة تأمين زيارة الأربعين المليونية “.وأضاف العاشور ان “قوات اللواء فتشت مساحة كبيرة من المنطقة ذات التضاريس الوعرة بعد ورود معلومات استخبارية لتحركات مشبوهة “، لافتا الى ان “القوات عثرت على مضافة حديثة للإرهابيين تم تدميرها بشكل آمن”.



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