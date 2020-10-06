ضحية غير متوقعة.. كورونا يزيد شعبية مواد الاستغلال الجنسي للأطفال

2020/10/06 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في زيادة الجرائم الإلكترونية في أنحاء أوروبا، وخصوصاً فيما يتعل بالمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

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