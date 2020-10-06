2020/10/06 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (06 تشرين الأول 2020)، تمكُّنها من إعادة عددٍ من العقارات في محافظة كركوك إلى ملكيَّة الدولة، مُبيّنةً أنَّ قيمة العقارات التقديريَّة تبلغ أكثر من (4,300,000,000) مليارات دينارٍ.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّات الضبط، أشارت إلى أن فريق عملٍ من مكتب تحقيق كركوك قام بضبط حالة تجاوزٍ واستيلاءٍ على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى مديريَّـة بلديَّـة كركوك عبر قيام أشخاصٍ بمسح وتقطيع العقار الذي تزيد مساحته على (5) دوانم، وتبلغ قيمته (4,000,000,000) مليارات دينارٍ"، لافتة إلى أنه "تمَّ رفع التجاوز وإعادة العقار إلى مديريَّة البلديَّـة".

وأضافت الدائرة، أن "فريق العمل تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من رفع التجاوز على عقارٍ تعود ملكيَّته لمديريَّة ماء المحافظة"، مُشيرةً إلى "قيام أشخاصٍ مجهولين بتشييد محلاتٍ تجاريَّةٍ على العقار وتأجيرها خلافاً للقانون، حيث تمَّ إزالة جميع المشيدات وإعادة العقار الذي تُقدَّرُ قيمته بــ(300,000,000) مليون دينار إلى مديريَّة الماء".

ولفت البيان إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، تمكَّن من ضبط حالة تجاوزٍ واستيلاءٍ على عقارٍ تعود ملكيَّته لوزارة الماليَّة في منطقة (كوباني) من قبل عددٍ من الأشخاص بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، مضيفة أنه تمَّ ضبط أحد المُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء قيامه بإنشاء أسس ودعامات بناء".

وبيَّـنت الدائرة، أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكراتٍ قضائيةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثالثة وفق أحكام القرار 154 لسنة 2001".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تعيد لملكية الدولة عقارات بأكثر من 4 مليارات دينار في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تعيد لملكية الدولة عقارات بأكثر من 4 مليارات دينار في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).