علاء عباس يخوض صراعاً بين الشرطة و الزوراء

2020/10/06 | 12:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / - أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، أن أبواب النادي مفتوحة امام عودة مهاجم نادي الكويت الكويتي علاء عباس.

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