اعتقال متهم منتحل صفة مفتش في الصحة ومنتسب في جهاز الأمن الوطني ببغداد

2020/10/06 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على متهم منتحل صفة مفتش في وزارة الصحة ومنتسب في جهاز الأمن الوطني بمحافظة بغداد.

وذكرت الوكالة في باين أنه “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، القت القبض على أحد المتهمين في العاصمة بغداد منتحل صفة مفتش في وزارة الصحة ويقوم بتفتيش المختبرات والصيدليات وأخذ اتاوات منهم في منطقة حي الزهور ببغداد ومن جانب آخر يقوم بانتحال صفة منتسب في جهاز الأمن الوطني لغرض استخدام هذه الصفة في النصب والاحتيال على المواطنين لأغراض التعيين والتعقيب”.

وأوضحت أن “العملية تمت من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، حيث تم تسليمة بموجب وصل استلام اصولي الى الجهات المختصة”.

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