2020/10/06 | 13:04 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 | 12:55 مساءً | عدد القراءات : 12

دعوات لعقد جلسة طارئة لإستضافة الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط

دعت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، الثلاثاء، رئاسة المجلس التوجيه بعقد جلسة نيابية طارئة يتم من خلالها إستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط في حكومته.

وقالت عضو اللجنة، اخلاص الدليمي، في بيان إن "الأزمة المالية التي تمر بها البلاد لم تنعكس سلباً على عجلتيّ التنمية والازدهار وإنما باتت تقلق شريحة الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من منح الرعاية الاجتماعية الذين يمثلون نسبة كبيرة من العراقيين".

وأشارت الدليمي، إلى "ضرورة توجيه رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة نيابية طارئة لإستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيريّ المالية والتخطيط لمعرفة تفاصيل الواقع الإقتصادي للبلاد سيما أزمة الرواتب وإجراءات الحكومة الخاصة بمعالجة ذلك ومساعدتها في إيجاد حلول مناسبة لتجاوز هذه الأزمة التي أصبحت تمثل موقفًا محرجاً للجميع أمام أبناء الشعب بعد أن وعدت الحكومة بوضع خطط غير تقليدية تهدف إلى تعظيم موارد الدولة وعدم الاكتفاء بالإقتصاد الريعي على حد قولها".انتهى

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