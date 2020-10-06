إغراق الوضوح المفهومي في مستنقع المصطلحات الآسن - مصعب قاسم عزاوي

2020/10/06 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: أشرت في إحدى مقالاتك عن التغييب المتعمد للوضوح المفهومي في مستنقع المصطلحات التقنية بمختلف تنويعاتها السياسية والعلمية...



إلخ.



هل يمكن أن توضح ماذا تعني فعلياً بذلك؟مصعب قاسم عزاوي: في الواقع كنت أشير إلى مسلمة أولية يشترط تحققها في أي اجتهاد عقلي إبداعي تتمثل في ضرورة الاتفاق على مدلول أي مفهوم، وحمولته الفكرية ......





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