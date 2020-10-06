القانونية النيابية تؤكد ضرورة اتفاق الكتل بشأن المحكمة الاتحادية

2020/10/06 | 13:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية وجود مقترحين لحل أمر المحكمة الاتحادية، مشددة على ضرورة اتفاق الكتل السياسية.

وقالت النائب ألماس فاضل عضو اللجنة القانونية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان هناك مقترح لتعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005، وهو يشمل فقط تعديل نصاب اعضاء المحكمة، وتمت قراءته القراءتين الاولى والثانية،

وشددت النائب الماس فاضل على ان الاولى هو تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية حسب الدستور، وهناك مشروع بهذا القانون قدمته الحكومة ومجلس النواب انهى القراءتين الاولى والثانية له، مؤكدته انه في الحالتين يجب على الكتل السياسية الاتفاق فيما بينها سواء بتعديل قانون (30) او تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية.

واضافت النائبة ألماس فاضل انه يجب الاخذ بيعن الاعتبار حصول اي خلل آخر في نصاب اعضاء المحكمة الاتحادية لأي ظرف من الظروف او تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال او انتهاء الدورة التشريعية لجلس النواب، وحين يدخل العراق في فراغ دستوري كبير، لذلك فإن تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية هو الافضل، موضحة ان الخيار الاقرب هو الذي تتفق عليه الكتل السياسية سواء بتعديل القانون النافذ او تشريع قانون جديد.

من جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب أن بإمكان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح حل مجلس النواب والذهاب الى الانتخابات دون تعديل قانون الانتخابات.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، انه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب باستخدام صلاحياته الدستورية وفق المادة 64 من الدستور وحل المجلس، لافتا الى ان المطلوب لاجراء الانتخابات هو تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، والذي أقر في عهد حكومة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

وأوضح طارق حرب ان تعديل القانون رقم 30 بتضمين آلية اكمال النصاب للمحكمة الاتحادية العليا بتحديد اسلوب لتعيين شخص محل القاضي المستقيل محمد رجب الكبيسي، مشيرا الى ان التعديل يحتاج الى أغلبية بسيطة وهي 83 نائبا عند اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة مجلس النواب بحضور 165 نائبا.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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