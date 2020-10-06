استشهاد وإصابة 7 من منتسبي الشرطة بينهم ضابط بتعرض إرهابي في الحويجة

2020/10/06 | 13:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، عن استشهاد واصابة 7 عناصر من الشرطة بهجوم مسلح لداعش في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “4 من منتسبي الشرطة استشهدوا وأصيب ضابط ومنتسبين إثنين من قوات الشرطة الاتحادية”.وأضافت ان “ذلك جرى بعد تعرض بنيران غير مباشرة مِن قبل عصابات داعش الإرهابية، يوم أمس الإثنين، على الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة”.



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