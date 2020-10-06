عمليات كربلاء: خطة تأمين الزيارة الاربعينية تختلف عن سابقاتها لهذه الاسباب

2020/10/06 | 13:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت قيادة عمليات كربلاء، الثلاثاء، أن الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية للعام الحالي، تختلف عن الاعوام السابقة من حيث المرونة في قطع الطرق المؤدية الى المحافظة، وزيادة الساحات الخاصة بالعجلات.

وقال قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي في تصريح صحفي، اليوم (6 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الخطة الخاصة بالزيارة الاربعينية، تختلف عن مثيلاتها في الأعوام السابقة، من حيث المرونة في قطع الطرق المؤدية إلى كربلاء، فضلا عن فتح طرق جديدة لمرور الزائرين وعجلاتهم، اضافة إلى زيادة أعداد الساحات الخاصة بالعجلات".

وأضاف أن "القطعات الأمنية كافة وبدعم جوي من قبل طيران الجيش، والقوة الجوية العراقية، أشتركت في تنفيذ الخطة الخاصة بزيارة أربعينية الأمام الحسين عليه السلام".

وأشار إلى أن "القوات المشتركة من الجيش، والشرطة، والحشد الشعبي، نفذت عمليات أستباقية في المناطق الحدودية لكربلاء، وصحرائها المحاذية لمحافظتي الانبار والنجف الاشرف وشمال بابل"، مؤكدا أن "العملية أسفرت عن تطهير تلك المناطق من فلول الإرهابيين وتأمينها".

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