التربية : تخصيص روابط الكترونية لنتائج الدور الأول للسادس الاعدادي

2020/10/06 | 13:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / - اعلنت وزارة التربية عن تخصيص روابط الكترونية لنتائج الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2019 – 2020 .

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