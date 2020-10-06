النقل تكشف تفاصيل الاتفاق مع دايو الكورية في توقيع عقد ميناء الفاو

2020/10/06 | 13:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير النقل ناصر الشبلي، الثلاثاء، تفاصيل عقد المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير مع شركة دايوو الكورية .

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