بالأسماء.. أمر وزاري بتوزيع خريجي طب الأسنان خارج العراق

2020/10/06 | 13:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تصدر امرا وزاريا بتوزيع خريجي كليات طب الاسنان خارج العراق على دوائرنا الصحية من المشمولين بالتعيين المركزي ممن لم ترد صحة صدورهم والمرفقة اسماؤهم بالقائمة ربطا والتي تبدأ بالتسلسل (١-هاشم حازم محي الدين) وتنتهي بالتسلسل (٧- فرح فائز فرحان) وتوزيع خريجي اقليم كردستان والتي تبدأ بالتسلسل (١-مصطفى نهاد جودت وتنتهي بالتسلسل ١٨-احمد حسن مجيد )وتوزيع السيدة (سرى فؤاد زكي) خريجة كلية الرافدين الجامعة للعام الدراسي (٢٠١٣-٢٠١٤)على ملاك دائرة صحة بغداد الرصافة

قوائم الاسماء كالتالي :

اطباء اسنان اقليم كوردستان

https://moh.gov.iq/upload/upfile/ar/1386.pdf

اطباء اسنان خارج العراق

https://moh.gov.iq/upload/upfile/ar/1385.pdf

اطباء اسنان سنوات سابقة

https://moh.gov.iq/upload/upfile/ar/1384.pdf

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