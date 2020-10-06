2020/10/06 | 13:08 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة الصحة تصدر امرا وزاريا بتوزيع خريجي كليات طب الاسنان خارج العراق على دوائرنا الصحية من المشمولين بالتعيين المركزي ممن لم ترد صحة صدورهم والمرفقة اسماؤهم بالقائمة ربطا والتي تبدأ بالتسلسل (١-هاشم حازم محي الدين) وتنتهي بالتسلسل (٧- فرح فائز فرحان) وتوزيع خريجي اقليم كردستان والتي تبدأ بالتسلسل (١-مصطفى نهاد جودت وتنتهي بالتسلسل ١٨-احمد حسن مجيد )وتوزيع السيدة (سرى فؤاد زكي) خريجة كلية الرافدين الجامعة للعام الدراسي (٢٠١٣-٢٠١٤)على ملاك دائرة صحة بغداد الرصافة
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قوائم الاسماء كالتالي :
اطباء اسنان اقليم كوردستان
https://moh.gov.iq/upload/upfile/ar/1386.pdf
اطباء اسنان خارج العراق
https://moh.gov.iq/upload/upfile/ar/1385.pdf
اطباء اسنان سنوات سابقة
https://moh.gov.iq/upload/upfile/ar/1384.pdf
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. أمر وزاري بتوزيع خريجي طب الأسنان خارج العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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