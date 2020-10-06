25 توصية من قادة أعمال مجموعة العشرين لإنعاش الاقتصاد العالمي

2020/10/06 | 13:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض- مباشر: قدمت مجموعة تواصل الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، 25 توصية تتعلق بالسياسات إلى قادة مجموعة العشرين مطالبين باتخاذ إجراءات وتبني سياسات تعاون جريئة وحاسمة لوضع النمو على مسار مرن ومستدام يعود بالفائدة …

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