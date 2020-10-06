الاعرجي يترأس لجنة للتحقيق بالخروقات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية

2020/10/06 | 13:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تؤكد عن تشكيل لجنة عليا هدفها التحقيق في الخروقات الأمنية الأخيرة، واستهداف البعثات الدبلوماسية.وبينت الوثيقة التي حصلت “المستقلة” على نسخه منها اليوم الثلاثاء ، انه وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة قررنا تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وعضوية […]

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