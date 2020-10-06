الاقتصاد النيابية: تأخير الرواتب سيقود البلد إلى الكساد وموت القطاع الخاص

2020/10/06 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادحذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار، الثلاثاء، من أن تأخير الرواتب سيقود البلاد إلى الكساد الاقتصادي، كما أنه سيميت القطاع الخاص، فيما لفتت إلى أن الموظفين لديهم قروض والتزامات شهرية لا يمكن الاعتداء عليها.

وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر جودت في حديث صحفي، إن "الحكومة مطالبة بصرف رواتب الموظفين المتأخرة عبر الاقتراض بسرعة كبيرة من خلال المصارف الحكومية والاهلية لتغطية المبالغ الناقصة".

وأضافت "لا يمكن الاستمرار في تاخير الرواتب كونه سيؤدي الى كساد اقتصادي كبير في الاسواق ويسهم في موت القطاع الخاص دون رجعة".

ولفتت جودت إلى أن "الموظفين والمواطنين بصورة عامة لديهم التزامات وقروض ولا يمكن الاعتداء عليها لمجرد التنافس بين البرلمان والحكومة بشان قانون الاقتراض"، مشيرة إلى أن "الموظفين لا ذنب لهم إزاء ما يدور من نقاشات سياسية أو من هو المتسبب لأن التزاماته ُتفرض ولا يمكن تجاهلها".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال أمس من ذي قار أن أزمة رواتب الموظفين ستحل خلال 24 ساعة.

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