2020/10/06 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الثلاثاء، التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير.

وقالت وزارة النقل في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير النقل ناصر حسين الشبلي اعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع".

واشارت الوزارة الى انه "سيتم التعاقد خلال الايام المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تتفق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تتفق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).