2020/10/06 | 13:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضر دوملي رحل رجل السلام والتسامح – رحل بابا شيخ الايزيدية، الاب الروحي لأتباع الديانة الايزيدية في العالم – وهو يترك مجتمعه مشتتا، مقسما، مهاجرا، نازحا، مختطفا، مدمرا قراه، مفقودين الآلاف من أبناء شعبه، منقسمين على كل شيء إلا في محبة بابا شيخ والولاء له والاستماع إليه والدعوة له للبقاء في موقفه دوما، ذلك الداعي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ورحل بابا شيخ الايزيدية، رجل السلام والتسامح) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ورحل بابا شيخ الايزيدية، رجل السلام والتسامح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).