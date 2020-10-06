النقل تكشف تفاصيل الاتفاق مع دايو الكورية في توقيع عقد ميناء الفاو

2020/10/06 | 13:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} كشف وزير النقل ناصر الشبلي، الثلاثاء، تفاصيل عقد المرحلة الاولى لميناء الفاو الكبير مع شركة دايوو الكورية .وقال الشبلي في بيان صحفي انه "بعد مباحثات مطولة مع الجانب الكوري استغرقت عدة اسابيع تم الاتفاق خلالها على اغلب بنود العقد، والوصول الى الصيغة النهائية، بما يخدم تطلعات الشعب العراقي والحكومة".وأضاف ان "الفريق العراقي المفاوض الذي ضم مهندسين وفنيين واداريين وقانونيين، نجح في ادارة المفاوضات مع شركة دايوو لتحقيق اعلى المعايير الدولية الحديثة فيما يخص عمل الموانئ"، مبيناً ان "المفاوض العراقي نجح في تخفيض الاسعار الى ادنى حد ممكن مع الابقاء على ذات المواصفات الفنية العالية التي وضعها الاستشاري الايطالي".وتابع الشبلي "اننا ندرك حجم اهمية ميناء الفاو الكبير بالنسبة للعراق على المستوى الاستراتيجي ، مثلما ندرك اهمية المسؤولية الكبيرة التي نضطلع بها ، لذلك سخرنا امكانيات الوزارة كافة و واصلنا الليل بالنهار من اجل هذا الانجاز الذي سيرى النور خلال الايام القليلة القادمة".

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