رابط نتائج السادس الاعدادي ( الدور الاول )

2020/10/06 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم السبت عن تخصيصها لروابط تتيح للطلبة في صفوف السادس الاعدادي للدور الاول من الحصول على نتائجهم الكترونياً.وتأتي هذه الخطوة من أجل تسهيل عملية الحصول على نتائج السادس الاعدادي للطلبة في العراق عن بعد وهو ما يمكنهم معرفته فور الاعلان عن النتائج بشكل مباشر.كما ان المواقع التي […]

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