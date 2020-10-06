درجال للشركة المنفذة لقاعة بغداد آرينا: اريد عملاً متكاملاً وبجودة عالية

2020/10/06 | 13:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الشركة المنفذة لمشروع قاعة “بغداد آريناً” بان يكون العمل متكاملاً وبجودة عالية.

وذكر بيان عن مكتب درجال تلقته وكالة/ المعلومة/ ان الأخير “اطلع على سير الاعمال في الجناح الاداري لمشروع قاعة بغداد آرينا 7 آلاف متفرج في المدينة الشبابية بالعاصمة بغداد الذي ينفذ لصالح وزارة الشباب والرياضة”.

وأوضح ان “درجال وجه خلال جولته في الجناح الاداري الذي يضم عددا من القاعات وصالات الاستقبال والمرافق الاخرى، ان يكون العمل متكاملا وبجودة عالية يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لخدمة قطاعي الشباب والرياضة، فضلا عن ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجازه على وفق التصميم والرؤية الجديدة”.

وأضاف ان “الوزير استمع الى شرح مفصل عن الاعمال الجارية في الساحة المثيلة سعة ١٠٠٠ متفرج ونسب الانجاز، والظروف التي تواجه عملية الانجاز التي تتزامن مع انتشار جائحة فايروس كورونا وقلة التخصيصات المالية”.

وبين الوزير، بحسب البيان ان “مشروع قاعة بغداد آرينا 7 آلاف متفرج سيكون محطة مهمة لتضييف العراق البطولات العربية والقارية الدولية كونها مطابقة للمواصفات المعتمدة في البطولات الخارجية الكبرى”.

وتضم الساحة المثيلة سعة 1000 متفرج مدرجات من الجهتين ومنصة للحكام والاحتياط، وتطل على البناية الإدارية المتكونة من طابقين، كما تم تخصيص قاعتين لممارسة لعبة السكواش وتم استيراد الأرضية المناسبة لها وسيتم استثمار المساحة بين القاعتين كمدرجات للمتفرجين.



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