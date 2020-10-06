المرور العامة تعلن عن تجربة فريدة اعتمدت في خطة الزيارة الأربعينية

2020/10/06 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – محمد الطالبي

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ تجربة فريدة من نوعها من خلال مشاركة جميع المحافظات الشمالية والغربية والوسط والجنوبية لرفد خطة الزيارة الأربعينية بالقوة اللازمة لخدمة الزائرين.

وقال مدير مديرية المرور زهير الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية المرور العامة وللعام الثاني على التوالي، تنفذ تجربة فريدة من نوعها على خطة زيارة أربعينية الأمام الحسين"عليه السلام"، حيث شاركت جميع المحافظات ،الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار، فضلاً عن محافظات الوسط والجنوب لرفد محافظة كربلاء بالقوة اللازمة لخدمة زوار الأربعينية".

وأضاف أن "عدد الدوريات المشاركة بلغت أكثر من 55 دورية، فضلاً عن مشاركة أكثر من 13 رافعة ثقيلة، و 1846 دراجة".

وأشار إلى أن "الأداء جيد، وكان بالمستوى المطلوب، إضافة إلى أنه حظي باستحسان الأجهزة الأمنية الأخرى"، مبدياً استعداده بـ "دعم خطة الأربعينية بقوة إضافية لخدمة الزائرين.

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