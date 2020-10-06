الصجري يتهم محمد الحلبوسي ابرام عقد لاطعام الجيش بقيمة 5 مليار $

2020/10/06 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – فجر عضو مجلس النواب علي الصجري، فضيحة من العيار الثقيل تخص رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، مشيرا إلى أن الحلبوسي كان قد ابرم عقدا لصالح شركة وهمية تابعة له يتعلق باطعام الجيش العراقي بقيمة خمس مليار دولار.وقال الصجري في تغريدة على موقع تويتر تابعتها المستقلة اليوم الثلاثاء ، “الى الأخ […]

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