2020/10/06 | 13:35 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 | 01:19 مساءً | عدد القراءات : 21

وزير الشباب والرياضة يزور السليمانية

يقوم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بزيارة مدينة السليمانية مطلع الاسبوع المقبل.

ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني موفق عبدالوهاب مدير المكتب الاعلامي لوزير الشباب والرياضة قوله :" من المقرر ان يقوم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بزيارة مدينة السليمانية مطلع الاسبوع المقبل ".

واضاف: ان الوزير سيلتقي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين في محافظة السليمانية كما سيقوم بزيارة عدد من المؤسسات الرياضية هناك".

يذكر ان هذه اول زيارة يقوم بها اللاعب الدولي السابق عدنان درجال الى مدينة السليمانية بعد تسلمه منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة الاتحادية

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