المالية النيابية ..تدعو لجلسة برلمانية طارئة بحضور الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط بسبب الرواتب

2020/10/06 | 13:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

دعت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، رئاسة البرلمان التوجيه بعقد جلسة نيابية طارئة يتم من خلالها إستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط علي علاوي وخالد نجم.

وقالت الدليمي في بيان إن "الأزمة المالية التي تمر بها البلاد لم تنعكس سلباً على عجلتيّ التنمية وال...

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