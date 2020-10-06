2020/10/06 | 13:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..كشف الاتحاد المحلي للجميعات الفلاحية في ديالى، الثلاثاء، عن فقدان انتاج 60% من اشهر انواع الليمون في العالم.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “ليمون ديالى يعد من اشهر انواع الليمون على مستوى العالم والاغلى باسعاره قياسا بالمنتوجات الأخرى”، مبينا أنه “لايزال يحافظ رغم غرارة المستورد على اسعاره بسبب جودته العالية”.واضاف التميمي،ان” ديالى فقدت بعد 2003 نحو 60% من انتاج الليمون بسبب عوامل متعددة منها الاضطرابات الامنية وتداعياتها على قطاع البستنة بشكل عام بالاضافة الى الافات الزراعية والنزوح والتجريف”، مؤكدا ان “الليمون في ديالى بات انتاجه محدود جدا رغم الطلب العالي عليه”.واشار التميمي الى ان” الليمون من المحاصيل التي لها صدا واسع في البلدان العربية ومنها الخليجية وهناك محاولات لتصديره لكن الامر يحتاج الى خطة تسويق ربما تسهم في فتح نافذه تعيد احياء بساتين الليمون مرة اخرى اذا كانت الايرادات المالية القادمة جيدة ومربحة للمزارعين خاصة وان اشجاره تحتاج الى عناية واهتمام على مدار الوقت”.وتشتهر محافظة ديالى بانتاج الليمون وهو من الحمضيات لكنه بكميات ليس كبيرة جدا مثل البرتقال لكن يتميز بجودته العالية.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تفقد 60% من انتاج اشهر انواع” الليمون” في العالم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تفقد 60% من انتاج اشهر انواع” الليمون” في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).