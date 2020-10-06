المالية النيابية: صرف الرواتب بيد الحكومة

2020/10/06 | 13:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية ان حل ازمة صرف الرواتب بيد رئيس الوزراء ووزير المالية الاتحاديين.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 6/10/2020، ان هناك طريقان لحل ازمة الرواتب احدهما مختصر وهو قيام وزير المالية ووفق الصلاحيات التي يمتلكها باصدار اذونات الخزينة لسحب قرض ما يحتاج اليه خلال 20 يوما وهي المدة المسموحة له وفق القانون.

وأضاف ان هناك طريق اطول وهو ان ينتظر ان يقوم مجلس النواب بتشريع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)، مشددا على ان المفروض ان يقوم وزير المالية بتطبيق صلاحياته باصدار الاذونات وأن يقوم في الوقت نفسه بارسال مشروع قانون الاقتراض الى مجلس النواب.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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