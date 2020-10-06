كيف تكون باحثا اقتصاديا؟

2020/10/06 | 13:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن للخبير الاقتصادي العمل على مستوى الأفراد والأعمال أو حتى مع الحكومات والاقتصادات على نطاق واسع.إنهم يدرسون ويبحثون ويتوقعون ويقيمون اتجاهات الأعمال والإيرادات في كل صناعة موجودة اليوم.إنهم أفراد أذكياء يتمتعون بقدرة طبيعية على حل المشكلات وتحديد التفاصيل ذات المغزى.إنهم رائعون مع الألغاز والمآزق ويحبون العثور على الأنماط والاتجاهات.إذا كان هذا يبدو مثلك ، فقد يكون كونك خبيرًا اقتصاديًا هو الوظيفة التي تبحث عنها.

1- أول المحاولات أن تكون لديه شهادة دراسية وثانيا العثور على وظيفة في مكتب استشاري أو شركة علمية وتقنية في البداية، سيكون من الأسهل الحصول على وظيفة كباحث مالي أو محاسب أو مساعد لخبير اقتصادي.



يمكنك بعد ذلك العمل في الشركة إذا كان لديك المزيج الصحيح من التعليم والخبرة، يمكنك أيضًا النظر في العمل في الأعمال التجارية أو البحث أو العمل مع المنظمات الدولية.

2- ضع في اعتبارك التدريس بدوام جزئي كما يقوم الكثير من الاقتصاديين الحاصلين على درجات أعلى بالتدريس بدوام جزئي لتكملة دخلهم ومواكبة الأبحاث والمشاركة فيها.



خلال الوقت الذي تستغرقه في صعود السلم ، يمكن أن يكون التدريس أداة مريحة للغاية للحفاظ على شغفك حيًا.

3- العمل مع الحكومة ينتهي الأمر بالعديد من الاقتصاديين والاقتصاديين المتفائلين للعمل في الحكومة.



مع وجود عدد كبير من الوظائف التي يحتاجون إليها، فإن هذا ليس مفاجئًا تمامًا.



إذا لم يكن عمل القطاع الخاص مناسبًا لك، ففكر في ذلك كبديل صالح.



تقبل معظم المناصب الحكومية أولئك الحاصلين على درجات البكالوريوس فقط ، ولكن المزيد من التعليم سيضمن لك الحصول على منصب أعلى .

4- كن صبورًا في صعود السلم الوظيفي.



يقول مكتب العمل والإحصاء الأمريكي أن توقعات الوظائف للاقتصاديين حتى عام 2020 ستكون أبطأ من المتوسط.



قد تكون الحكومة أو القطاع الخاص أفضل فرصة لك للتوظيف.



إذا كان عليك أن تبدأ كمحاسب أو مساعد باحث، ففكر في دفع مستحقاتك سترتقي إلى القمة في النهاية.



اعتبر أي وظيفة في أي عمل ذي صلة خطوة في الاتجاه الصحيح.



تقوم العديد من الشركات بالتوظيف من الداخل ومع المؤهلات المناسبة ، يمكنك بسهولة أن تصبح متميز في هذه المهنة .

5- اصقل مهاراتك التحليلية يقوم الاقتصاديون بجمع وفحص أصغر أجزاء المعلومات باستمرار.



سوف تكون الباحث المحلل، ومتنبئا سوف تبحث عن الاتجاهات والأنماط وستكون في الأساس حلاً للمشكلات.



من السهل أن ترى أن المهارات التحليلية ضرورية حتى لمجرد القيام بعملك على المستوى الأساسي.

6- ابق جاهزا يبحث الاقتصاديون باستمرار عن الاتجاهات السابقة والحالية للتنبؤ بالمستقبل.



إنهم يقفون على حدود المناخ السياسي وهم دائمًا متقدمون بخطوة على المنحنى.



للتأكد من أنك على أعتاب (ولكي تظل متميزا ) ، ستحتاج إلى مواكبة الأحداث والاتجاهات السياسية والدولية.



تأكد من قراءة الأخبار المحلية والإقليمية والدولية.



تعرف على التوقعات المستقبلية التي قدمها محللون اقتصاديون آخرون واتبع الاتجاهات السياسية.



يجب أن تقرأ باستمرار (سواء كان كتابًا أو على الإنترنت) لتتمكن من تحليل المواقف من زوايا متعددة.

7- اعمل على مهاراتك الاجتماعية أيضًا يتعين على الاقتصاديين باستمرار إقناع الآخرين بالنتائج التي توصلوا إليها.



إنهم يقدمون عروضًا تقديمية ويلقون الخطب ، ويتنبأون بالمستقبل ، ويبددون الأساطير ، ويجدون أنماطًا لمساعدة صاحب العمل على النجاح وحساب الغد.



يجب أن تكون قادرًا على تحديد المعلومات ذات الصلة بالإضافة إلى نقلها إلى أنواع مختلفة من الأشخاص.

يجد العديد من الاقتصاديين أنفسهم في مجالات مختلفة قليلاً، مثل كتابة عمود عن معارفهم أو عمل عروض تلفزيونية خاصة ، أو تقديم ندوات.



نظرًا للمجموعة الواسعة من الخيارات التي يمكن أن تخرج من هذه المهنة، فمن الأفضل أن تكون متوازنة قدر الإمكان.

8- انغمس في قدراتك على التفكير النقدي ستواجه كل يوم مشاكل معقدة وستحتاج إلى استخدام مستوى أعلى من التفكير والمنطق.



ستحتاج إلى أخذ البيانات أمامك والتفكير فيها خارج الصندوق، وكيف تنطبق على المواقف المختلفة ، وماذا يعني ذلك للمستقبل.

كل التفاصيل مهمة ويمكن أن تغير تفكيرك.



ستحتاج إلى أن تكون دقيقًا ومركّزًا لتكون دقيقًا.



سوف يتطلب الاجتهاد والدقة لم نشهده في العديد من المهن الأخرى.



إنه عمل شاق ، لكنه قد يكون مجزيًا للغاية.

PUKmedia / إعداد وترجمة / زيد محمود ‌

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