شرطة البصرة تؤكد صدور أوامر للقوات الأمنية باعتقال مثيري النزاعات العشائرية

2020/10/06 | 13:36 - المصدر: NRT عربية

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لوحة لقيادة شرطة محافظة البصرة

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي، الثلاثاء، صدور أوامر تلزم القوات الأمنية باعتقال مثيري النزاعات العشائرية، فيما أشار إلى تراجع معدل جرائم القتل والسطو المسلح في المحافظة خلال الشهرين الماضيين.

وقال ناجي، في تصريحات صحفية، تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 6 تشرين الأول 2020، إنه" تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تمكنت شرطة محافظة البصرة خلال الشهرين الماضيين من اعتقال أكثر من ألف متهم بارتكاب جرائم مختلفة، منهم تجار المخدرات ومتهمون بقضايا إرهابية، وآخرون من كبار عصابات الجريمة المنظمة".

وأضاف أن "هناك عمليات نوعية تم تنفيذها في مناطق المحافظة كافة بالتنسيق مع استخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى".

وأشار إلى أنه "هناك تغييرات جوهرية في الخطط الأمنية وتوجيه القواطع والمديريات التي تقع الجرائم ضمن موقعها الجغرافي باعتقال المتهمين خلال فترة لا تزيد عن 48 ساعة من وقوع الجريمة".

وأوضح أنه" تم إصدار أوامر تتضمن عدم رجوع القوات الأمنية المرسلة إلى مناطق شهدت اطلاق نار عشوائي وإثارة النزاعات العشائرية إلى أن يتم اعتقال المطلوبين وفقاً لأوامر ضبط قضائية".

وتابع أن "هناك خططا أمنية تم إعدادها لملاحقة المطلوبين في المحافظة، من خلال تشكيل فوج تكتيكي يخضع لتدريب خاص بالمهمات الصعبة في مراكز تدريب قوات الرد السريع لمدة ثلاثة أشهر "، مبينا أن "الفوج سيكلف بواجبات الدهم، بحثا عن المطلوبين لتفادي وقوع خسائر بين صفوف الشرطة مستقبلا من خلال مواجهات مسلحة مع مطلوبين من عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، الذين يستخدمون أسلحة متوسطة ورمانا يدويا ضد قوات الشرطة" .

وختم قائد شرطة البصرة بالقول إن"القيادة أعدت خطة أمنية خاصة لتعزيز أمن الأفراد والتجار والشركات العاملة في الموانئ خلال تنقلهم في المحافظة"، مبينا أن "الخطة تتضمن التنسيق الأمني والمعلوماتي ما بين قوات الشرطة والمنافذ الحدودية لضمان عدم السماح باختراق الأمن الوقائي من قبل عصابات الجريمة المنظمة".

ر.إ

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