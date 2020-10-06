شدد على ضرورة الحصول عليها.. مستشار الكاظمي: لا تصويت بدون البطاقة البايومترية

2020/10/06 | 13:36 - المصدر: NRT عربية

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التصويت الالكتروني

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الثلاثاء، أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق تدرس إعادة تنظيم اللجنة الأمنية لسد الثغرات التي ظهرت في المرات السابقة، مشددا على ضرورة الحصول على البطاقة البايومترية وبدونها لا يمكن التصويت.

وقال الهنداوي، في تصريحات للوكالة الرسمية، اليوم، 6 تشرين الأول 2020، إن "هنالك لجنة أمنية منذ الانتخابات الماضية، تتشكل من القادة العسكريين ،وخاصة من وزارة الداخلية، ومن مختلف المجالات والمناطق"، مبينا وجود محاولة لإعادة النظر في هذه اللجنة، وتطويرها بشكل يخدم العملية المقبلة.

وأضاف أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد أهمية سد الثغرات الأمنية التي ظهرت في المرات السابقة، وينبغي معالجتها، لافتا إلى ان مفوضية الانتخابات الآن بصدد دراسة عملية تنظيم هذه اللجنة من جديد بشكل ملائم.

وبالنسبة لقانون الانتخابات والدوائر المتعددة، أوضح الهنداوي، أن "خيارات الحكومة هي ذاتها خيارات ما يقرره البرلمان، لذلك فإن الأخيرة مطالبة بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن".

وبين أن "المفوضية بحاجة ماسة إلى قانون الانتخابات، كما أنها بدأت بعملية التسجيل البايومتري"، مشيرا إلى أن "النقطتين الأساسيتين هي سجل الناخبين ، وقانون الانتخابات، لكي يتسنى للمفوضية الجدولة بشكل انسيابي، وإجراء انتخابات نظيفة وبالوقت المحدد".

وتابع الهنداوي، بالقول إن "العراقيل التي تواجه عمل المفوضية كثيرة، لكن من الممكن التغلب عليها جميعا، في حين تبقى العراقيل الأساسية هي تعبئة الناخبين، وإيمانهم بالعملية الانتخابية، والتوعيته بضرورة التسجيل وتحديث بياناته الانتخابية".

وشدد على "ضرورة أن يحصل المواطن على البطاقة البايومترية الانتخابية، وبدونها لا يمكنه التصويت"، مؤكدا وجود حملة لتعبئة المواطنين، وتشجيعهم على الذهاب، لتحديث سجلاتهم، وأهمية أن يمتلك المواطن بطاقة بايومترية،لأنها ستكون وثيقة مهمة من الوثائق الشخصية الوطنية.

ر.إ

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