وزير النقل العراقي يعلن توقيع عقد ميناء الفاو الكبير خلال الأيام القادمة

2020/10/06 | 13:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النقل العراقي، ناصر حسين الشبلي، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع.وكشف الوزير، بحسب بيان لوزارة النقل، عن قرب توقيع عقد المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير مع …

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