لاجارد:إجراءات احتواء الوباء تشكل خطراً واضحاً على تعافى اقتصاد أوروبا

2020/10/06 | 13:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن إجراءات احتواء فيروس كورونا تشكل خطرا واضحا على التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، داعيةَ الحكومات لعدم إنهاء

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