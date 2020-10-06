حبيب يعزو أزمة الرواتب الى ضياع الهوية الاقتصادية للدولة

2020/10/06 | 13:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي المنضوي في تحالف عراقيون، آراس حبيب كريم، على ضرورة حسم الهوية الاقتصادية للعراق من اجل حل الازمة المالية.

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