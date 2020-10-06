مؤتمر تجاري الشهر المقبل لزيادة الاستثمارات الامريكية في الاقليم

2020/10/06 | 13:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق ديفيد كوبلي.

وذكر بيان لحكومة الاقليم ان الجانبين "بحثا في اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، وتمت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة".

وأبدى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق "استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كردستان ولا سيما في المجال التجاري وتشجيع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها في إقليم كردستان".

وأضاف كوبلي أن "مؤتمراً تجارياً بهذا الصدد سينطلق الشهر المقبل" مشيراً إلى أن "هناك فرصاً استثمارية متعددة للمستثمرين الأمريكيين في العراق وإقليم كردستان".

من جانبه شدد بارزاني على أن إحدى أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الاقليم ترتكز على تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير القطاع الزراعي وحماية المنتجات المحلية وتوفير أكبر قدر من التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أكد على أهمية تسوية المشاكل مع الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس الحكومة: "إن حل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية عامل مهم لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة".

عمار المسعودي

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