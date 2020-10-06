الدليمي : الأزمة المالية باتت تقلق شريحة الموظفين والمتقاعدين

2020/10/06 | 13:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – دعت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي رئاسة البرلمان التوجيه لعقد جلسة نيابية طارئة يتم من خلالها إستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط في حكومته.وقالت الدليمي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان الأزمة المالية التي تمر بها البلاد لم تنعكس سلباً على عجلتيّ التنمية والازدهار […]

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