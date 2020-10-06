عمليات بغداد تعلن بدء المرحلة الثانية من خطة الأربعين

2020/10/06 | 13:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن بدء المرحلة الثانية من الخطة الامنية التي تتضمن تهيئة مستلزمات عودة الزائرين عبر تأمين الطرق و توفير عمليات النقل من كربلاء المقدسة باتجاه العاصمة بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تستمر قيادة عمليات بغداد وبإشراف ميداني من قبل قائدها الفريق الركن قيس المحمداوي بتطبيق خطة تأمين الحشود المليونية من الزائرين المتوجهين الى كربلاء المقدسة في المحاور الامنية للعاصمة”.وأضاف البيان، أن “القيادة بدأت بالمرحلة الثانية من الخطة الامنية التي تتضمن تهيئة مستلزمات عودة الزائرين عبر تأمين الطرق و توفير عمليات النقل من كربلاء المقدسة باتجاه العاصمة بغداد فضلاً عن إعادة التوزيع والمناورة بالقطعات التابعة للعمليات لتهيؤ في حماية الزائرين المتوجهين الى مدينة الكاظمية المقدسة خلال اليومين المقبلين”.وأشار البيان إلى أن “جهود القيادة في تحقيق الانسابية الامنية اثمرت عن فتح الطرق كافة بعد إخلائها من المواكب الحسينية ضمن القواطع التي خلت من الزائرين، و ان القطعات الامنية التابعة لقيادة عمليات بغداد تؤدي دوراً كبيراً بالتعاون مع هيئة المواكب الحسينية و المواطنين لتحقيق الانسيابية العالية في الطرق للزائرين، فضلاً عن الجهد الخدمي التي تبدي الكوادر البلدية بمعية القطعات الأمنية”.



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